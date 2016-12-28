Бойовики стріляли 22 рази на трьох напрямках – прес-центр

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Середа, 28 грудня 2016, 18:56

У середу проросійські бойовики 22 рази обстріляли сили АТО.  

Про це йдеться у повідомленні прес-центра штабу АТО у Facebook.

"На Маріупольському напрямку з 82 міліметрових мінометів російсько-окупаційні війська обстріляли Красногорівку, а з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Старогнатівку, Широкине, Новотроїцьке та Мар’їнку", - сказано у повідомленні.

Вказується, що на Донецькому напрямку з мінометів та великокаліберних кулеметів вели вогонь по наших позиціях в районі Луганського, а зі стрілецької зброї – поблизу Зайцевого та Новоселівки Другої.

"На Луганському напрямку з озброєння БМП окупанти обстрілювали Балку Кошарну. Зі стрілецької зброї - Кримське та Малинове", - повідомили в прес-центрі.

Як відомо, згідно із повідомленням Міноборони, за минулу добу в зоні АТО немає ані поранених, ані загиблих військових.

Українська правда

Теми: АТО Донбас
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