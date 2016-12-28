В НАБУ наполягають, що Охендовський відмовився свідчити

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Середа, 28 грудня 2016, 20:59

Національне антикорупційне бюро заявляє, що голова ЦВК Михайло Охендовський 26 грудня після початку одночасного допиту з екс-першим заступником голови СБУ Віктором Трепаком відмовився давати свідчення.

Про це повідомили у НАБУ, повідомляє Укрінформ.

"26 грудня 2016 року детективи Національного антикорупційного бюро розпочали проведення одночасного допиту голови ЦВК та екс-першого заступника голови СБУ. Ця процесуальна дія ініційована детективами Бюро задля усунення протирічь між відомостями свідка, що надав НАБУ облікові аркуші "амбарної книги", та публічними заявами підозрюваного. Проте підозрюваний після початку одночасного допиту відмовився надавати свідчення", - зазначили у відомстві.

Водночас у НАБУ, посилаючись на таємницю слідства, відмовилися повідомити інформацію, чи відбудеться іще одна очна ставка Охендовського з Трепаком.

Як відомо, Охендовський 27 грудня заперечував свою відмову від одночасного допиту з Трепаком у НАБУ, й запевнив, що зацікавлений у проведенні такого допиту.

13 грудня голові Михайлу Охендовському вручили повідомлення про підозру просто в аеропорту "Бориспіль".

Детективи Національного антикорупційного бюро й прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури встановили, що Охендовський як член ЦВК у 2012 році нібито за дорученням членів Партії регіонів і за кошти цієї політсили 6 разів їздив за кордон, аби переконати світ у демократичності виборчого процесу в Україні.

Сам Охендовський називає кримінальне провадження сфабрикованим.

Солом'янський суд Києва обрав Охендовському запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання до 13 лютого 2017 року. Заставу йому не призначили, від посади також не відсторонили.

Теми: НАБУ ЦВК
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Коментарі — 7
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IP: 31.41.44.---Роман Березань28.12.2016 23:43
Смешит меня это НАБУ, говорят, говорят, говорят, они как та Европа - все "крайне озабочены" и выражают свою "решительную поддержку"! Сколько мы еще будет тратить денег из Госбюджета на этих "марионеток" Банковой?
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IP: 31.41.44.---Roman Vlasov28.12.2016 22:29
Сколько они "наполягати" будуть, может пора бы действовать? Может пора бы показать хоть какой-то результат работы? Сколько можно заниматься пиар акциями?
Они то не туда на рейд приедут, но не в те двери ломаются, вот сколько можно то?
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IP: 178.150.152.---TKorolkov28.12.2016 22:27
Очередной цирк правоохерительной системы Украины. Посмешище для народа.
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IP: 103.194.169.---Антон Закревский28.12.2016 21:38
От разводят цирк очередной - учитывая что этого Охендовского уже который год никто не увольняет - значит договорился "по-новому" работать, а потому весь этот фарс с его допросом не больше чем показуха для народа, уверен что закончится это все ничем! Сольют!
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IP: 5.199.236.---neham28.12.2016 21:36
Охендовський вже на пару сроків наочолював, але з нашою фемідою то не реально.
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