У Держдумі РФ назвали карикатуру Charlie Hebdo екстремістською

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Середа, 28 грудня 2016, 22:21

Віце-спікер Держдуми РФ Ірина Ярова заявила, що карикатура французького журналу Charlie Hebdo про крах літака Міноборони РФ Ту-154 поза людської моралі і закону.

Про це вона сказала журналістам, передає російське агентство РИА Новости.

"Карикатура Charlie Hebdo поза людською мораллю і поза законом. Це екстремізм, який не має відношення до журналістики і творчості", - заявила Ярова.

Як відомо, французький сатиричний журнал Charlie Hebdo у своєму новому випуску опублікував карикатури на катастрофу літака Ту-154 Міноборони Росії в Чорному морі.

На першій карикатурі зображений падаючий літак, в салоні якого артист протяжно співає звук "а". Малюнок супроводжується написом: "Репертуар хорів червоної армії розширюється".

На другий карикатурі також зображений падаючий літак, але вже з іншим написом: "Погані новини... Путіна всередині не було".

Літак Міноборони Ту-154 25 грудня вилетів з аеропорту Адлера і зник з радарів через 2 хвилини після зльоту.

На борту перебували 92 осіб, у т.ч. журналісти телеканалів "Первый", "НТВ" та "Звезда". Також на борту були артисти військового Ансамблю пісні і танцю імені Александрова, які летіли виступати в Алеппо.

На початку 2015 року редакція журналу стала жертвою терористичного нападу.

Певний час вислів "Я - Шарлі" (Je suis Charlie) став символом солідарності з жертвами терактів у Парижі 7-9 січня 2015 року. Тоді, нагадаємо, 12 людей стали жертвами терористів.

Теми: Росія ЗМІ Франція
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IP: 195.68.202.---Philippe_de_Cheneviere28.12.2016 23:22
Шапокляк не розуміє тонкого французького гумору.
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