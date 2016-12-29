Гендиректор "1+1": АП невигідно мати непідконтрольний медіа-ресурс

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Четвер, 29 грудня 2016, 13:57

Керівництво телеканалу "1+1" припускає, що ситуація з тим, що Нацрада не видає їм ліцензію на мовлення  пов'язана з позицією Адміністрації президента, якій "невигідно мати непідконтрольний медіа-ресурс".

Про це заявив генеральний директор "1+1 медіа" Олександр Ткаченко, передає Tsn.ua.

"Для нас стало несподіванкою дізнатися, що голова Нацради пов'язує ситуацію продовження ліцензії каналу "1+1" з націоналізацією "ПриватБанку". У нашій країні існує механізм націоналізації банку, але, слава Богу, немає механізмів націоналізації телеканалів", - зазначив він.

Він додав, що коментар Юрія Артеменка підтверджує, що у держави є інтерес до активів каналу "1+1".

Ткаченко заявив, що канал не є активом "ПриватБанку".

"У студії немає кредитів або боргових зобов'язань перед банком. У приватних розмовах я неодноразово отримував інформацію, що з боку Адміністрації президента здійснюється тиск на Нацраду. Пов'язую це з тим, що перед виборами Адміністрації президента невигідно мати непідконтрольний медіа-ресурс", - йдеться в заяві.

Олександр Ткаченко також зазначив, що в законодавчих нормах відсутня інформація, що необхідно чекати місяць (до 23 січня 2017 року) на одержання документа про пролонгацію ліцензії.

"Нацраді нічого не заважало видати нам ліцензію сьогодні, але цього не відбувається. А відбуваються розмови на тему "будьте лояльніші до президента", почекайте, дайте той документ або інший", - заявив він.

"Ми подали пакет документів із усією необхідною інформацією шість місяців тому. Зараз, як бачимо, відбувається підміна понять і у нас є всі підстави для побоювань, що Нацрада може скасувати ухвалене раніше рішення. Запит пані Фіщук (який формально ми так і не отримали) про кінцевого бенефіціара не більше ніж хитрість, яка не може впливати на факт видачі нам ліцензії", - заявив Ткаченко.

Як відомо, раніше телеканал 1+1 заявив, що 29 грудня закінчується термін ліцензії на мовлення каналу, а Нацрада її не продовжує. При цьому стверджується, що Адміністрація президента намагається передати контроль над каналом в інші руки.

Голова Нацради Юрій Артеменко  заявив, що телеканал 1+1 має подати оновлену інформацію про кінцевих бенефіціарів через націоналізацію "Приватбанку".

Українська правда

Теми: ЗМІ телебачення
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Коментарі — 4
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IP: 95.108.133.---kerubino29.12.2016 16:44
Спочатку Шустер ,тепер 1+1.Вже давно пора зрозуміти ,що влада любить тих які ій лижуть ,а тільки починають про них говорити правду стають неугодними .
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IP: 93.73.50.---runner29.12.2016 15:45
SEBI11
Что они так заволновались.
У нас нічого просто так не робиться, тому і "заволновались!
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IP: 37.140.189.---sebi1129.12.2016 14:47
Что они так заволновались.....Выполнят требования закона - тогда могут требовать а так это все свисток
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IP: 46.200.121.---sensor+229.12.2016 14:18
Керівництво телеканалу "1+1" припускає, що ситуація з тим, що Нацрада не видає їм ліцензію на мовлення пов'язана з позицією Адміністрації президента

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А за базар отвечаeт?
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