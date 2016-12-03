На Дніпропетровщині вантажівка врізалася в автобус, 5 людей загинули

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Субота, 3 грудня 2016, 00:44

Увечері 2 грудня в Дніпропетровській області сталося зіткнення маршрутного мікроавтобуса з вантажівкою.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Мікроавтобус їхав по маршруту "Чумаки-Хутірське".

За попередньою інформацією, в маршрутці загинуло 5 людей, ще 7 постраждали.

На місці події працюють медики та правоохоронці, співробітники служби порятунку. Подробиці з'ясовуються.

Теми: аварія Дніпропетровська область
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