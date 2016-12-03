У США не підтвердили і не спростували отримання компромату від Онищенка

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Субота, 3 грудня 2016, 01:53

Міністерство юстиції США називає "звичайною практикою" звернення окремих осіб до урядових структур Штатів для надання інформації про порушення американського законодавства, проте не може ні підтвердити, ні спростувати такого контакту з нардепом України Олександром Онищенком.

Про це повідомив представник Мін'юсту США Пітер Карр у відповідь на інформаційний запит "Укрінформу" з проханням прокоментувати заяву українського нардепа про передачу компромату американській владі.

"Кримінальний відділ Міністерства юстиції США розслідує і займається порушеннями виключно законів США. Загалом, вважається загальною практикою, коли окремі люди зустрічаються з представниками Міністерства юстиції для передачі інформації", - зазначив він.

Як підкреслили в міністерстві, прокурори і агенти правоохоронних органів намагаються провести такі зустрічі, щоб зібрати потенційну інформацію про можливе порушення закону США, проте "сам факт подібної зустрічі не є свідченням того, що такі порушення мали місце, або що інформація джерела вважається точною".

Американська сторона ухилилася від відповіді про те, чи все ж мав місце контакт з Онищенком.

"З принципових міркувань, міністерство не підтверджує і не заперечує своїх зустрічей з будь-якою персоною, або чи вважається конкретна інформація точною, чи все ж має відношення до порушень законодавства США", - відзначили в Міністерстві юстиції.

Як повідомлялося, Онищенко заявив, що передав Сполученим Штатам Америки компромат на Порошенка, який він записував протягом року.

В Адміністрації президента прокоментували ці заяви лише тим, що правоохоронні органи очікують його повернення.

2 грудня джерело агентства "Інтерфакс-Україна" в дипломатичних колах в Києві висловило думку, що Онищенко не зміг отримати американську візу, що свідчить про ставлення до нього офіційних властей США.

Пізніше в підкріплення своїх слів Онищенко надіслав до редакції "Української правди" фотокопію візи.

Теми: Онищенко США
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