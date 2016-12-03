Військова прокуратура відкрила справу через вибух на полігоні

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Субота, 3 грудня 2016, 06:01

Військова прокуратура Чернівецького гарнізону порушила кримінальне виробництво за фактом отримання поранень трьома військовослужбовцями на полігоні в Кам'янець-Подільському.

Як повідомляє прес-служба військової прокуратури Західного регіону, провадження відкрито за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 414 КК України (порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточуючих).

Як повідомлялося, 1 грудня на полігоні в Кам'янець-Подільському стався вибух, в результаті якого три військовослужбовця отримали поранення і були доставлені в міську лікарню. В даний час небезпеки для їхнього життя немає.

Військовослужбовці проводили огляд полігону на наявність вибухових пристроїв після планових занять.

За попередніми даними, міг вибухнути реактивний мотор або сповільнювач переносного заряду розмінування (ЗРП-2). Причини вибуху з'ясовуються.

Інтерфакс-Україна

Теми: прокуратура
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