АТО: Бойовики били 44 рази, стріляли з важких мінометів

135 переглядів
0
Субота, 3 грудня 2016, 06:52

За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 44 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових.

Про це прес-центр штабу АТО повідомив на сторінці в Facebook.

"На Луганському напрямку з мінометів бойовики обстріляли Новоолександрівку, Балку Кошарну та Кримське. З гранатометів та великокаліберних кулеметів – Лобачево, Новозванівку, Малинове. Новотошківське, та Балку Кошарну - зі 120 міліметрових мінометів. Також по Станиці Луганській бойовики вели вогонь з гранатометів і кулеметів. Там же стріляв снайпер", - йдеться в повідомленні.

На Маріупольському напрямку під вогонь 152 і 122 міліметрової артилерії попало Широкине і Бердянське. З мінометів, гранатометів, озброєння БМП і стрілецької зброї бойовики обстріляли Широкине, Водяне, Новогригоріву, Мар'їнку, Новомихайлівку та Павлопіль. По Богданівці і Мар'їнці вогонь також вів снайпер.

На Донецькому напрямку з мінометів були обстріляні Новгородське, Авдіївка, Луганське та Верхньоторецьке. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - Луганське і Кірове.

Теми: АТО Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У п’ятницю по Богданівці стріляв снайпер 2 грудня 2016, 20:39
Полторак: 5,5 тисячі військових РФ воюють на Донбасі 2 грудня 2016, 13:08
Один боєць загинув, трьох поранили за минулу добу на Донбасі 2 грудня 2016, 12:49
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
На Дніпропетровщині вантажівка врізалася в автобус, 5 людей загинули
ЗМІ: Полтавський суд відпустив кіберзлочинця, якого шукали 30 країн
Онищенко: Порошенко - аферист, переговори з ним не веду вже місяць
Новіков: Карпюка можуть в понеділок етапувати
Усі новини
Кіно

Нашумілий фільм "Люди, які прийшли до влади" можна подивитися онлайн

Ядро нації

Мустафа Джемілєв. Незламний