У Сумах закрили школи через грип

Із суботи, 3 грудня, всі школи Сум закриті на карантин у зв'язку з епідемією грипу та ГРВІ.

Таке рішення прийняла міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє Укрінформ.

"Наразі серед сумських школярів захворіли на грип 22,3% учнів, і це є підставою для призупинення у навчальних закладах занять", - зазначила на засіданні комісії начальник управління освіти та науки Сумської міськради Антоніна Данильченко.

Загалом по місту на ГРВІ та грип станом на 2 грудня хворіли 3310 осіб, із них 2029 – діти.

Карантин оголошено до 12 грудня, однак у разі необхідності його можуть продовжити.

Як повідомлялося раніше, за минулий тиждень епідемічні пороги переступили Дніпропетровська, Луганська та Харківська області.