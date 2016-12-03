У Сумах закрили школи через грип

00
0
Субота, 3 грудня 2016, 12:58

Із суботи, 3 грудня, всі школи Сум закриті на карантин у зв'язку з епідемією грипу та ГРВІ.

Таке рішення прийняла міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє Укрінформ.

"Наразі серед сумських школярів захворіли на грип 22,3% учнів, і це є підставою для призупинення у навчальних закладах занять", - зазначила на засіданні комісії начальник управління освіти та науки Сумської міськради Антоніна Данильченко.

Загалом по місту на ГРВІ та грип станом на 2 грудня хворіли 3310 осіб, із них 2029 – діти.

Карантин оголошено до 12 грудня, однак у разі необхідності його можуть продовжити.

Як повідомлялося раніше, за минулий тиждень епідемічні пороги переступили Дніпропетровська, Луганська та Харківська області.

Теми: здоров'я
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Хворих на грип і ГРВІ стало більше, у 3 областях епідемія 30 листопада 2016, 13:42
Насилля над жінками: від жіночої консультації до пологового будинку 28 листопада 2016, 17:36
Ляшко хоче законом відправити Раду, Порошенка і Гройсмана на обстеження 23 листопада 2016, 08:23
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
"Нафтогаз" збільшить зарплату керівництва майже до $40 тисяч на місяць
Доба в АТО: 6 військових поранено
Суд продовжив арешт Кацуби до 25 січня з альтернативою застави у 450 млн
У США не підтвердили і не спростували отримання компромату від Онищенка
Усі новини
Фото, відео

Мандрівник із Білорусі створив відео про Україну із 30 тисяч знімків

Фото

25 новобудов світу, розташованих поряд з архітектурними пам'ятками