ОБСЄ: Порушень "тиші" на Донбасі побільшало вдвічі
У Донецькій області зафіксовано збільшення кількості випадків порушення "режиму тиші" - близько 310 вибухів у порівнянні з попереднім звітним періодом (150 вибухів).
Про це йдеться у звіті спостережної місії ОБСЄ, яку оприлюднено на сайті СММ.
За даними місії, кількість випадків порушення режиму припинення вогню у Луганській області була аналогічною зафіксованій за попередній звітний період.
"Проте вибухів (6 проти 25), черг і пострілів (14 проти понад 100) було менше", - йдеться у звіті.
Також спостерігачі ОБСЄ продовжили здійснювати моніторинг ділянок розведення сил і засобів у районах н.п. Станиця Луганська, Золоте та Петрівське.
"На всіх трьох ділянках спостерігачі зіткнулися з обмеженням свободи пересування. Протягом звітного періоду на жодній із цих трьох ділянок Місія не зафіксувала ознак подальшого процесу розведення сил і засобів або робіт із розмінування", - зазначили в ОБСЄ.
Спостерігачі з посиланням на медиків лікарні у Горлівці повідомили також, що внаслідок вибуху чоловік віком 34 роки, який працював у полі поблизу підконтрольного "ДНР" смт Гольмівський отримав осколкові поранення плечей, спини та грудної клітки.
Українська правда
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