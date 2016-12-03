Лисенко: Бойовики знову порушили умови для розведення сил біля Станиці
Бойовики ОРДО знову порушили умови для розведення сил і засобів в районі н.п. Станиця Луганська, відкривши вогонь на даній ділянці.
Про це на брифінгу 3 грудня повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.
"За минулу добу статистика обстрілів вирівнялася в усіх напрямках, спокійних ділянок на лінії зіткнення немає. Окупанти застосовують важке озброєння ... вони обстріляли район потенційного розведення сил і засобів у Станиці Луганській", - повідомив він.
Як відомо, раніше у місії ОБСЄ повідомили, що продовжують здійснювати моніторинг ділянок розведення сил і засобів у районах н.п. Станиця Луганська, Золоте та Петрівське та зазначають обмеженням свободи пересування на усіх трьох ділянках.
"На жодній із цих ділянок Місія не зафіксувала ознак подальшого процесу розведення сил і засобів або робіт із розмінування", - зазначили в ОБСЄ.
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