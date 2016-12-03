Трамп порушив заборону на прямі контакти з Тайванем. Китай відреагував

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Субота, 3 грудня 2016, 14:42

Новообраний президент США Дональд Трамп вперше за кілька десятиліть безпосередньо поговорив з президентом Тайваню.

У заяві групи, яка займається питаннями передачі влади в США, йдеться про те, що Трамп обговорив з Цай Інвень "тісні зв'язки у сфері економіки, політики та безпеки" під час телефонної розмови, повідомляє ВВС.

Адміністрація президента Цай повідомила, що у розмові з Трампом брали участь глава МЗС та глава ради нацбезпеки Тайваню.

Трамп в своєму Twitter'і повідомив, що Цай сама подзвонила йому, аби привітати з перемогою на президентських виборах в США.

Офіційний Пекін відреагував на контакт Трампа та Інвень, надіславши ноту протесту.

На думку глави МЗС КНР Ван Ї, ця розмова "не може змінити ситуацію, що склалася щодо Китаю у міжнародному співтоваристві", пише DW.

Також в МЗС КНР назвали розмову Трампа та Інвень "дитячою хитрістю Тайваня", пише ВВС.

Cам Трамп, реагуючи на критику щодо розмови з Цай Інвень, заявив: "Цікаво: США продає Тайваню військової техніки на мільярди доларів, а я повинен не відповідати на дзвінок з привітанням".

Як відомо, з 1979 року у США діє закон про відносини з Тайванем, який закріплює співпрацю у багатьох сферах, але оминає увагою загальноприйняті дипломатичні зносини. Китай розглядає Тайвань як власну провінцію і виступає проти офіційних контактів між іншими державами і Тайванем. Цієї політики "єдиного Китаю" дотримуються і США. Цай Інвень не приймає її.

Теми: Трамп США Китай скандал
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