У Криму заявили, що припинять українське мовлення з Чонгара як "незаконне"

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Субота, 3 грудня 2016, 15:15

У анексованому Росією Криму заявили, що мовлення українських медіа на територію півострова буде припинено як таке, що не відповідає російському законодавству.

Про це заявив призначений російською владою "міністр" внутрішньої політики, інформації та зв'язку Криму Дмитро Полонський, пише РІА Новости.

За його словами, мовлення на Крим не буде допущено "через відсутність законних підстав".

"У нас достатньо технічних засобів, щоб припинити недозволене російським законодавством мовлення на території республіки Крим", - заявив Полонський.

Він додав, що придушення сигналу з нової вишки на територію півострова не позначиться на якості теле- і радіомовлення у Криму.

Також Полонський заявив, що "проект (українського мовлення на Крим) не має ніяких перспектив".

"У цьому сенсі він аналогічний українському проекту "Стіна", який більш відомий масштабними розкраданнями коштів", - заявив Полонський. 

Як відомо, 2 грудня заступник міністра інформаційної політики Артем Біденко заявив, що у н.п. Чонгар Генічеського району Херсонської області почали зводити телерадіокомунікаційну вежу заввишки 150 м, яка даватиме сигнал на тимчасово окупований Крим.

Теми: Крим Росія анексія телебачення
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