Львівський чиновник-хабарник вийшов на волю під заставу у 2 мільйони

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Субота, 3 грудня 2016, 15:55

Начальник управління житлового господарства Львівської міськради Юрій Голець звільнився з-під варти під заставу у сумі 2 мільйони гривень. 

Про це повідомили в обласном управлінні СБУ.

"2 грудня Голець вніс заставу у 2 млн грн і вийшов із СІЗО", - повідомила речниця облуправління СБУ Мирослава Клячківська.

Як відомо, 19 листопада  Шевченківський райсуд Львова обрав Юрію Гольцю, якого затримали на хабарі, міру запобіжного заходу - тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 2 млн грн.

Голець підозрюється в отриманні хабаря у сумі 80 тис. грн. Мічені гроші дав підприємець, якому попередньо з боку управління міськради за умови "відкату" було обіцяно підряд на капремонт двох будівель.

Укрінформ

Теми: Львів хабар
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