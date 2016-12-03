"Смарт-Холдинг" Новинського заявляє про незаконний обшук у керівника

Військова прокуратура проводить обшук у будинку одного з керівників "Смарт-Холдингу", який перебуває в закордонному відрядженні.

Про це йдеться в заяві компанії, розміщеній у суботу на її сторінці в Facebook.

"Адвоката господаря будинку не пропускають до місця проведення слідчих дій. Слідчі пред'явили постанову суду, в якій дається дозвіл на обшук будинку іншого громадянина на прізвище Дробот, який проживає в тому ж котеджному містечку, що і представник "Смарт-Холдингу", - йдеться в заяві.

У компанії стверджують, що слідчі в супроводі спецпідрозділів завдали великої матеріальної шкоди дому і продовжують обшук, незважаючи на те, що адвокат вказав їм на явну помилку і попередив про відповідальність за незаконні дії.

"Смарт-Холдинг" звертається до генерального прокурора "з вимогою зупинити це свавілля".

"Ми розглядаємо ці незаконні дії, які грубо порушують права нашого співробітника, а також завдають шкоди діловій репутації компанії, як тиск на бенефіціара "Смарт-Холдингу" одного з лідерів "Опозиційного блоку" Вадима Новинського напередодні засідання Регламентного комітету, який розглядає подання ГПУ про зняття з нього депутатської недоторканності", - підкреслили в компанії.

Там наполягають на проведенні ретельного розслідування дій військової прокуратури і покаранні всіх винних.

Як відомо, регламентний комітет Верховної Ради на засіданні 16 листопада відклав питання зняття депутатської недоторканності з Новинського, який фігурує в кримінальній справі про тиск на церкву, зажадавши додаткових пояснень від ГПУ.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що комітет, ухвалюючи таке рішення, намагається перекласти відповідальність на Генпрокуратуру.

За даними УП, рішення про те, щоб комітет не ухвалив висновку щодо подання Луценка приймалось лідерами двох політсил: БПП і "Народного фронту".

Луценко заявив, що вважає "кришування" у справі Вадима Новинського неприпустимим.

Про перебіг засідання детальніше читайте в матеріалі "Трагікомедія "Святі і грішники", або "Недоторканний Новинський".

Українська правда