Франція допоможе визволяти Сущенка – Фейгін

Французькі дипломати долучаться до захисту протиправно заарештованого у Москві кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка.

Про це заявив адвокат українського журналіста Марк Фейгін за результатами візиту до Парижа, повідомляє Укрінформ.

"Це питання дійсно є предметом великої уваги французької сторони. Вони будуть ним займатися. Форми і результати цієї роботи обговорювати поки що передчасно. Але ми, як мінімум, побачили небайдужість та уважне ставлення до нас – друзів, адвокатів, – а також до Романа як журналіста", - сказав Фейгін.

При цьому він відзначив доволі високий рівень представництва з боку МЗС Франції на зустрічі з адвокатом та дружиною Сущенка.

Як повідомлялося, нещодавно Сущенко звернувся по допомогу для свого звільнення до президента Франції Франсуа Олланда.

Сущенко був затриманий 30 вересня у Москві, де перебував із приватним візитом.

Його звинуватили у шпигунстві, заявивши, що він є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР спростували звинувачення ФСБ.

28 листопада Лефортовський суд Москви продовжив арешт до кінця січня українському журналісту.