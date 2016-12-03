Онищенко: Порошенко намагався домовитися щодо компромату

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Субота, 3 грудня 2016, 19:55

Нардеп Олександр Онищенко заявляє, що президент Петро Порошенко намагався домовитися з ним, щоб він не передавав компромат спецслужбам США.

Про це депутат заявив в ефірі телеканалу "Росія-1", передають Українські Новини.

За словами Онищенка, він був одним з організаторів і учасників переговорів щодо необхідних президенту голосувань у Раді, а також керівником кампанії проти колишнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка.

"Гроші Порошенко передавав у себе в Адміністрації Президента, безпосередньо цим займався його охоронець Федоров. Йому (Порошенку) тільки приносили звіти: скільки депутатів, які голосування, після чого в кімнаті, де перебуває начальник охорони, передавали ці сумки (з грошима)", - додав він.

Депутат заявив, що американські спецслужби самі вийшли на нього, оскільки їх зацікавив такий компромат. Після цього Порошенко намагався домовитися з ним, щоб він не передавав дані матеріали.

"Але, коли у нього нічого не вийшло, я передав ці документи спецслужбам Америки", - повідомив він.

Онищенко зазначив, що Порошенко використовує для "оплати голосувань" в Раді в тому числі й гроші, виділені Україні Міжнародним валютним фондом.

Як повідомлялося, раніше Онищенко заявив, що 29 листопада передав компромат американським спецслужбам, представники яких приїжджали до нього до Європи. 

Онищенко підозрюється в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування", в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн. 

Верховна Рада надала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання і арешт, та напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, Онищенко залишив Україну. 

8 серпня Онищенка оголосили у національний розшук. 

Теми: Онищенко
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IP: 46.211.229.---GORs03.12.2016 20:26
"Онищенко зазначив, що Порошенко використовує для "оплати голосувань" в Раді в тому числі й гроші, виділені Україні Міжнародним валютним фондом."
Звідки цей придурок може по вигляду грошей сказати, що вони з МВФ?
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