Онищенко: Порошенко намагався домовитися щодо компромату

Нардеп Олександр Онищенко заявляє, що президент Петро Порошенко намагався домовитися з ним, щоб він не передавав компромат спецслужбам США.

Про це депутат заявив в ефірі телеканалу "Росія-1", передають Українські Новини.

За словами Онищенка, він був одним з організаторів і учасників переговорів щодо необхідних президенту голосувань у Раді, а також керівником кампанії проти колишнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка.

"Гроші Порошенко передавав у себе в Адміністрації Президента, безпосередньо цим займався його охоронець Федоров. Йому (Порошенку) тільки приносили звіти: скільки депутатів, які голосування, після чого в кімнаті, де перебуває начальник охорони, передавали ці сумки (з грошима)", - додав він.

Депутат заявив, що американські спецслужби самі вийшли на нього, оскільки їх зацікавив такий компромат. Після цього Порошенко намагався домовитися з ним, щоб він не передавав дані матеріали.

"Але, коли у нього нічого не вийшло, я передав ці документи спецслужбам Америки", - повідомив він.

Онищенко зазначив, що Порошенко використовує для "оплати голосувань" в Раді в тому числі й гроші, виділені Україні Міжнародним валютним фондом.

Як повідомлялося, раніше Онищенко заявив, що 29 листопада передав компромат американським спецслужбам, представники яких приїжджали до нього до Європи.

Онищенко підозрюється в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування", в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.

Верховна Рада надала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання і арешт, та напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, Онищенко залишив Україну.

8 серпня Онищенка оголосили у національний розшук.