Біля Дніпра перекинувся автобус із 35 дітьми

7452 перегляди
0
Субота, 3 грудня 2016, 21:20

У 15 км від Дніпра на криворізькій трасі перекинувся автобус із Кропивницького, який перевозив 35 дітей.

Як повідомив мер Дніпра Борис Філатов у Facebook, в результаті аварії загинула жінка, яка стояла на узбіччі.

19 дітей отримали травми: переломи, порізи і вивихи.

 
Фото: Макс Кошельков, Типичный Днепр

За словами Філатова, важких травм ніхто з дітей не отримав, всім надано медичну допомогу.

З дорослих супроводжуючих всі живі, двоє перебувають у лікарні.

Судячи з повідомлення Філатова, діти їхали на фестиваль "Дніпровські хвилі".

 
Фото прес-служби ДСНС

Разом з тим, як повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій, 3 грудня о 16:55 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про ДТП на Криворізький трасі, 46 км.

На слизькій дорозі, намагаючись загальмувати, перевернувся автобус "МАН". В ньому направлялися на гастролі з міста Кропивницького до Дніпра 34 дитини та 6 дорослих.

За попередньою інформацією, загинула жінка, яка намагалася перейти дорогу. Усі діти живі, наразі їх відвезли до лікарні на обстеження, після чого буде розселено до місцевого готелю.

Після обстеження лікарями госпіталізовано 21 людину, з яких 19 дітей та 2 дорослих.

Українська правда

Теми: Дніпро ДТП
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У центрі Дніпра стався вибух 30 листопада 2016, 20:46
"Стрілок" з Дніпра і далі відмовляється давати зізнавальні свідчення 29 листопада 2016, 22:41
Підозрюваного у вбивстві поліцейських у Дніпрі залишили під вартою 22 листопада 2016, 17:36
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Злочинець, якого шукали 30 країн і відпустив суд Полтави, знову в розшуку
Біля Дніпра перекинувся автобус із 35 дітьми
Онищенко розповів The Independent, як скидав Яценюка і платив за депутатство
У суботу бойовики зосередилися на Луганському напрямку – штаб
Усі новини
Спорт довгожителів

Пливти, бігти чи крутити педалі?

Фотопроект

"Дерев’яна коробка фотографій". Фотопроект про переселення, пам’ять і втрату