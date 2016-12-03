Біля Дніпра перекинувся автобус із 35 дітьми

У 15 км від Дніпра на криворізькій трасі перекинувся автобус із Кропивницького, який перевозив 35 дітей.

Як повідомив мер Дніпра Борис Філатов у Facebook, в результаті аварії загинула жінка, яка стояла на узбіччі.

19 дітей отримали травми: переломи, порізи і вивихи.

Фото: Макс Кошельков, Типичный Днепр

За словами Філатова, важких травм ніхто з дітей не отримав, всім надано медичну допомогу.

З дорослих супроводжуючих всі живі, двоє перебувають у лікарні.



Судячи з повідомлення Філатова, діти їхали на фестиваль "Дніпровські хвилі".

Фото прес-служби ДСНС

Разом з тим, як повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій, 3 грудня о 16:55 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про ДТП на Криворізький трасі, 46 км.

На слизькій дорозі, намагаючись загальмувати, перевернувся автобус "МАН". В ньому направлялися на гастролі з міста Кропивницького до Дніпра 34 дитини та 6 дорослих.

За попередньою інформацією, загинула жінка, яка намагалася перейти дорогу. Усі діти живі, наразі їх відвезли до лікарні на обстеження, після чого буде розселено до місцевого готелю.

Після обстеження лікарями госпіталізовано 21 людину, з яких 19 дітей та 2 дорослих.

Українська правда