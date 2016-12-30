Савченко не виключає, що ватажки бойовиків зустрінуться з нею у Києві

13895 переглядів
15
П'ятниця, 30 грудня 2016, 10:57

Депутат Надія Савченко заявляє, що продовжить зустрічі з ватажками бойовиків, і не виключає , що це може статися в Києві.

Про це вона заявила в ефірі Шустер.live у четвер ввечері.

"Я не вважаю, що зустрічі мають бути постійними і такими довгими, як Мінський процес", - зазначила вона.

"На нашій зустрічі (з ватажками бойовиків Захарченком і Плотницьким - УП) говорилося, що це можливо (продовження зустрічей - УП). Не потрібно зустрічатися через 7-й, 12-й, 200 кілометр… наступний раз можна зустрічатися в Луганську або Донецьку. А потім , наприклад в Києві, якщо ми хочемо результату", - заявила вона.

"Я роблю заявку на наступні зустрічі, я цього не боюся", - зазначила вона.

Водночас, на питання одного з співрозмовників про те, чи дійсно саме в Москві вирішується питання про те, кого віддаватимуть бойовики, Володимир Рубан, якому за домовленістю із Савченко бойовики віддавали двох українок, нічого не відповів, а зазначив лише: "Я вас ігнорую".

Як відомо, бойовики гальмують процес передачі заручників. Водночас, у понеділок вони заявили, що готові віддати двох полонених жінок депутату Надії Савченко, яка не є представником України у мінській групі. У вівторок жінок забрав Володимир Рубан, якого вважають близьким до Медведчука.

Потім у мережі інтернет розмістили запис нібито розмови журналіста пропканалу LifeNews та однієї з чиновниць ОРДО Оленою Алєксєєвою, яка свідчить що звільненням українських заручниць керували з Москви. Жодних спрстувань інформації з цього відео не було.

7 грудня Савченко зустрілася у Мінську з ватажками бойовиків Захарченком та Плотницьким в присутності представника РФ у мінській підгрупі. Українські учасники про таку зустріч дізналися зі ЗМІ.

Росія завжди намагається змусити Україну вести діалог напряму з бойовиками і намагається запевняти, що не є стороною конфлікту.

Оксана Коваленко, УП

Теми: Савченко полонені Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Савченко презентувала свою платформу "думаючих українців" 27 грудня 2016, 14:31
У Мін'юсті прокоментували зустріч Савченко з ватажками ОРДЛО 26 грудня 2016, 20:52
Після зустрічі з бойовиками Савченко дала свідчення в СБУ – Грицак 26 грудня 2016, 02:44
powered by lun.ua
Коментарі — 15
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 194.44.228.---shw-ve30.12.2016 14:37
sebi11:
тут их и арестуют.главное не прозевать...
Навіщо арештовувати? Краще при спробі до втечі...
ВідповістиЗ цитатою
IP: 95.108.133.---kerubino30.12.2016 14:17
Zi_shody1: Підтримую таку пропозицію на всі 100% .Цю війну, з самого початку треба було вести за допомогою інформаційноі політики ,як робить Раша ,а зараз вже пізно шось змінити в мізках Донецько-Луганськоі вати ,вони люто ненавидять все Украінське і навіть уявити собі, як вони збираються співіснувати з Украіною важко .
ВідповістиЗ цитатою
IP: 5.45.255.---kerubino30.12.2016 14:11
Надя ,не позорся ,якщо б ці виродки приіхали в Києві то думаю ,що народ би іх розірвав на кусочки .
ВідповістиЗ цитатою
IP: 188.163.107.---Василь Таранович30.12.2016 13:19
Я не виключаю негайного арешту бандитів з ОРДЛО і Надьки Савчихи. Ти куди коза підбурюєш народ?
ВідповістиЗ цитатою
IP: 212.90.168.---Andriy Shcherbyna30.12.2016 12:27
В психушке на Фрунзе, 103 разве что, ты Надя с ними встретишься.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Газпром "забирає" у України транзит, незважаючи на рішення суду в ЄС
ОПЗ прийняв рішення зупинити виробництво
Російському пропагандисту з "вогника" на Інтері заборонили в'їзд в Україну
Син Януковича відхрестився від 15 мільйонів доларів в його банку
Усі новини
Новий рік

Ярмарки, фотозони, каруселі: Де запалювати ялинки і зустрічати свято?

Рік незалежного театру

Найгучніші проекти, скандали та особистості