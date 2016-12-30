Пінчук пропонує провести вибори в ОРДЛО, відмовитись від ЄС і НАТО

Бізнесмен Віктор Пінчук пропонує Україні прийняти компроміси у відносинах з Росією і відійти від євро інтеграційного шляху, провести вибори на окупованому Донбасі до звільнення його територій, тощо.

Про це йдеться у статті Пінчука в розділі "думки" в газеті The Wall Street Journal.

На його думку, Україна має зробити болючий вибір і піти на "болючі компроміси" заради миру.

"Розглянемо наступні ідеї. Україна має розглянути питання про тимчасову відмову від членства в ЄС, як нашої мети на найближче майбутнє. Ми можемо побудувати європейську країну, бути привілейованим партнером, а потім обговорити приєднання", - вважає Пінчук.

"Ми підтримуємо наші позиції, що Крим – це Україна і має повернутися. Але Крим не має стати на заваді досягненню угоди, яка закінчить війну на сході на базі справедливості. Пройде 15-20 років, щоб забезпечити достатнє економічне зростання, стабілізувати інфраструктуру, соціальну захищеність і фінансову систему. Тоді всі в Криму захочуть жити в Україні", - зазначив він.

"Конфлікт на сході ініційований з-за кордону і не є боротьбою за автономію або громадянською війною. Не буде умов для чесних виборів, поки Україна не візьме під контроль всю її територію. Але нам, можливо, варто не звертати на це увагу і провести місцеві вибори", - пише він.

На його думку, такі компроміси можуть продемонструвати прихильність України мирному об'єднанню.

"І давайте визнаємо, що Україна не приєднається до НАТО ні найближчим часом , ні в среденьостроковій перспективі", - зазначив він.

"Так, ми маємо стояти на фундаментальних принципах нашої боротьби – праві України обирати власний шлях, оберігати територіальну цілісність та будувати успішну країну. Москва має виконати зобов’язання за мінськими угодами, щоб закінчити конфлікт на сході України. Вона має забезпечити дотримання припинення вогню і виведення своїх бійців і важкою зброєю, що вона не змогла зробити", - зазначив він.

"Українські життя будуть врятовані і вартують цих болючих компромісів, які я запропонував", - резюмував Пінчук.

Українська правда