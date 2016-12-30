Путін не висилатиме дипломатів США і запросив їхніх дітей на ялинку

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П'ятниця, 30 грудня 2016, 14:49

Росія не висилатиме американських дипломатів у відповідь на аналогічні дії Сполучених Штатів, спричинені кібератаками Росії на США під час минулих президентських виборів.

Це випливає із заяви президента РФ Володимира Путіна, розміщеної на президентському сайті.

"Ми не будемо створювати проблем для американських дипломатів. Ми нікого не будемо висилати. Ми не будемо забороняти їх сім'ям і дітям користуватися звичними для них місцями відпочинку в новорічні свята. Більше того, всіх дітей американських дипломатів, акредитованих в Росії, запрошую на новорічну та різдвяну ялинку в Кремль", - заявляє Путін.

Водночас застосовані американською адміністрацією санкції в Кремлі розцінюють "як провокаційні, спрямовані на подальший підрив російсько-американських відносин".

"Це явно суперечить корінним інтересам як російського, так і американського народів. З урахуванням особливої відповідальності Росії та США за збереження глобальної безпеки – завдає шкоди і всьому комплексу міжнародних відносин", - заявляє Путін.

Нагадаємо, президент США Барак Обама підписав указ про нові санкції щодо Росії. Вони стосуються шести осіб і п'яти російських організацій, включаючи ФСБ. Зокрема, до санкційного списку потрапили керівник ГРУ Генштабу Ігор Коробов і три його заступники.

Також США висилають 35 російських дипломатів із Вашингтона і Сан-Франциско. Вони зобов'язані залишити країну протягом 72 годин. Причиною вказується кампанія з переслідування з боку Росії американських дипломатів у Москві.

У відповідь міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що запропонував Путіну вислати 35 американських дипломатів і заборонити американцям користуватися двома установами в Росії.

Європейська правда

Теми: Росія США санкції дипломатичні відносини
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Коментарі — 7
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IP: 188.230.56.---Володимир Семенюк30.12.2016 16:56
-- "Наш президент дуже добрий" -- подумала вата.
-- "Буде кого в живіт цілувати, під видом Діда Мороза" -- подумав Пукін.
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IP: 73.165.65.---Weldon Buchinski30.12.2016 16:48
А чего это англо-школа в Москве не закрывается? А зачем учить вражеский язык? А если кишка тонка ответные санкции вводить против Америки, так "хитрого" вову мы знаем. Хочет быть мудрее Соломона. Пу всё как то хочет провернуть ничего толком не сделав полезного или порядочного. В Украине он не при чём, мол Донбасс его не интересует, это просто гражданская война в Украине. А сам разрабатывает Крмлёвский проект создания Новороссии, куда Донбасс будет входить, как основная часть, то есть интерес номер один. Хитрожопая скотина.
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IP: 95.26.178.---Вася Хребтов30.12.2016 16:15
Чушь CNN - никакие школы американские не закрываются в Москве
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IP: 95.26.178.---Вася Хребтов30.12.2016 16:14
Чушь CNN - никакие школы американские не закрываются в Москве
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IP: 93.74.174.---kilovka30.12.2016 16:09
Sergio_S:
SENSOR+2

Но, как всегда, рашистские гниды в глаза говорят одно, а из-под тишка гадят.

Как сообщалось раньше:

В Росії наказали закрити англо-американську школу в Москві у відповідь на нові санкції США.
Про це повідомляє CNN.
Цих дітей ліліпутін і покликав на новорічну ялинку.
Я дивуюся що він не покликав сирот і бездомних з Сирії, мабуть у Кремлі не вистачить місця.
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