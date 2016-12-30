Чубаров: Своїми компромісами Пінчук пропонує вбити Україну

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П'ятниця, 30 грудня 2016, 14:56

Депутат і лідер Меджлісу Рефат Чубаров вважає, що пропозиції олігарха Віктора Пінчука, принаймні щодо Криму є капітуляцією перед РФ.

Так Чубаров у своєму Facebook  прокоментував статтю Пінчука, оприлюднену в американському виданні The Wall Street Journal.

"Те, що Віктор Пінчук сором'язливо називає "болючим компромісом" насправді є запрошенням нас, України і українців, включаючи Крим і кримських татар, до капітуляції", - заявив Чубаров.

"Причому до капітуляції тотальної, самознищувальної, оскільки Пінчук не може не розуміти, що слідом за здачею Криму і Донбасу, відмовою вступати до ЄС і НАТО, Україна просто перестане існувати як незалежна держава", - обурився Чубаров.

"Отже, те ще не вдалося ворогам добитися за століття – знищити українську національну гідність та вбити в нього віру у свою державоспроможність, Пінчук пропонує нам здійснити своїми руками.

…Серед нас є ті, хто зможе вбити майбутнє свого народу?" – спитав він.

Як відомо, Пінчук запропонував Україні прийняти компроміси у відносинах з Росією і відійти від євроінтеграційного шляху, провести вибори на окупованому Донбасі до звільнення його територій, відмовитись від вступу в НАТО, а аткож не дозволити питанню Криму стати на заваді спробам домовитись з РФ про припинення війна на Донбасі.

Українська правда

Теми: Пінчук кримські татари Крим Чубаров Росія
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Коментарі — 15
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IP: 64.113.32.---Суржик Эдуард30.12.2016 18:06
Сумно, що все так вийшло. Україна могла б ще жити і жити ... її вбили американці і бандерівці. Прощай, Україно ...
ВідповістиЗ цитатою
IP: 187.5.211.---Alexandra Polozun30.12.2016 17:36
Володимир Семенюк:
Шановний Володимир!
Татарин Чубаров турбується не про українську гідність, не про успіхи АТО, а про свої маєтки в Криму, окупованому його предками. А на українців йому наплювати!
Геть окупантів! Націонал-зрадників - на гілляку!
ВідповістиЗ цитатою
IP: 188.230.56.---Володимир Семенюк30.12.2016 17:28
Alexandra Polozun:
Володимир Семенюк:
Alexandra Polozun:
Українську національну гідність знищили татари у 13-му сторіччі. Ці зовойовники окупували Крим та вчинили геноцид українського населення, який тривав сторіччями.
І сьогодні цей нащадок окупантів, татарин, чимось невдоволений? Окупантів - ГЕТЬ!
Татари -- друзі українців. Вони допомагають нам боротись проти
Увімкни новини про АТО, тільки не паРаша тудей, і почуєш правду хто друг України, а хто ворог.
кремлядської зарази. І вам нас не пересварити: ні з євреями, ні з поляками, ні з татарами ні з ким іншим. Бо в цьому наша сила, а ваша слабкість.
Народна українська пісня "Зажурилась Україна".
"Витоптала орда кіньми
Маленькії діти,
Котрі молодії —
У полон забрано:
Як зайняли, то й погнали
До пана, до хана".

Це такі друзі? То ви не українець, ви - ворог України![/QUOTE
Увімкни новини про АТО, тільки не паРаша тудей, і почуєш правду хто друг України, а хто ворог.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 187.5.211.---Alexandra Polozun30.12.2016 17:21
Володимир Семенюк:
Alexandra Polozun:
Українську національну гідність знищили татари у 13-му сторіччі. Ці зовойовники окупували Крим та вчинили геноцид українського населення, який тривав сторіччями.
І сьогодні цей нащадок окупантів, татарин, чимось невдоволений? Окупантів - ГЕТЬ!
Татари -- друзі українців. Вони допомагають нам боротись проти
кремлядської зарази. І вам нас не пересварити: ні з євреями, ні з поляками, ні з татарами ні з ким іншим. Бо в цьому наша сила, а ваша слабкість.
Народна українська пісня "Зажурилась Україна".
"Витоптала орда кіньми
Маленькії діти,
Котрі молодії —
У полон забрано:
Як зайняли, то й погнали
До пана, до хана".

Це такі друзі? То ви не українець, ви - ворог України!
ВідповістиЗ цитатою
IP: 93.74.43.---Spirito30.12.2016 17:17
Це так званий цивілізований світ третій рік вбиває Україну руками Росії,
не прописавши чітко у Нормандському форматі статус РФ
як сторони конфлікту/війни(агресора-окупанта).
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