Під Попасною сили АТО відбили напад бойовиків – штаб

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П'ятниця, 30 грудня 2016, 18:51

Незаконні збройні формування здійснили 25 обстрілів сил АТО на Донбасі у п'ятницю.

Такі дані станом на 18.00 повідомляє 30 грудня прес-центр штабу АТО.

На маріупольському напрямку бойовики стріляли зі 120 та 82 міліметрових мінометів по Широкиному та Талаківці. З великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї вели вогонь по Мар’їнці, Широкиному, Лебединському та Гнутовому.

На луганському напрямку з 82 міліметрових мінометів окупанти вели вогонь по Новозванівці. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – по Павлополю, Новозванівці, Кондрашівці Новій, урочищу Червоне Гнилище та Новоолександрівці.

На донецькому напрямку зі стрілецької зброї – по Південному та Опитному.

В районі Попасної відбулося бойове зіткнення. Близько 16-ї години противник здійснив напад на спостережний пункт.

За даними штабу АТО, напад відбито, ворог зазнав втрат і відступив.

Як відомо, 21 грудня члени тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на сході України узгодили режим повного припинення вогню з 00:00 24 грудня на Донбасі в зв'язку з майбутніми святами. Водночас бойовики продовжують регулярно порушувати "режим тиші".

Українська правда

Теми: АТО
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