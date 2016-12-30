У 2016 році загинули 93 журналісти, серед них – Шеремет

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П'ятниця, 30 грудня 2016, 22:50

У 2016 році у світі, виконуючи свої професійні обов'язки, загинули 93 журналісти та працівники засобів масової інформації.

Про це у п'ятницю, 30 грудня, повідомила Міжнародна федерація журналістів, інформує українська служба Deutsche Welle.

Представники мас-медіа ставали жертвами цілеспрямованих нападів, вибухів бомб або були вбиті під час висвітлення бойових дій.

За даними МФЖ, найбільше журналістів загинуло в Іраку (15), Афганістані (13), Мексиці (11), Ємені (8), Сирії (6), Гватемалі (6). Серед загиблих є також один журналіст з України – один із керівників "Української правди" Павло Шеремет

Загалом у 2016 році загинуло на 19 журналістів менше, ніж у 2015 році.

"Ми завжди вітаємо будь-яке зменшення рівня насильства проти журналістів та працівників медіа, проте ці цифри не дають почуватися спокійно. Ми далі сподіваємося на закінчення кризи безпеки у мас-медіа", – заявив президент МФЖ Філіп Лерут.

Ще 29 журналістів загинули у 2016 році у двох авіакатастрофах – у Колумбії та Росії, повідомила МФЖ.

Як відомо, після п'яти місяців з часу вбивства Шеремета слідство не визначило основну версію та не надало жодних результатів. Правоохоронні органи лише заявляють, що розслідування триває.

Теми: ЗМІ Справа Шеремета
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