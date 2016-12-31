Е-декларації можуть виявитися недоступними з 1 січня

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Субота, 31 грудня 2016, 01:41

ДП "Українські спеціальні системи" повідомляє про можливе виникнення проблем, пов'язаних з роботою реєстру е-декларацій під час другого етапу електронного декларування, який розпочинається 1 січня 2017 року.

Про це йдеться на сайті підприємства.

Відзначається, що на цьому етапі кількість суб'єктів декларування може досягти 2 мільйонів осіб.

"Державне підприємство "Українські спеціальні системи" (ДП "УСС"), яке рішенням НАЗК визначено адміністратором Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), інформує, що при такому збільшенні навантаження на ресурси Реєстру стабільність його роботи під загрозою", - йдеться в заяві.

Згідно із заявою, в реалізованій конфігурації Реєстру декларацій наявні ресурсні спроможності дозволяють проводити до 5 тис. одночасних сесій і зберігати і обробляти до 1 млн декларацій на рік.

"Проте, очікується, що з 1 січня кількість одночасних сесій може зрости до 70 тисяч і бути на порядок вищою в дні пікових навантажень, а саме - наприкінці терміну подання е-декларацій. Кількість декларацій на другому етапі е-декларування (до 1 квітня) може сягнути 2,5 млн", - заявили в" УСС ".

ДП "УСС" зазначає, що раніше неодноразово акцентувало увагу на проблемах, пов'язаних з недостатністю ресурсів Реєстру. Однак дооснащення та модернізація ресурсу не були розпочаті.

"Змушені констатувати, що наявні ресурси, обладнання Реєстру не дозволяють забезпечити належні умови його роботи на другому етапі е-декларування. Час, виділений державою і суспільством на підготовку Реєстру до другого етапу подання е-декларацій, уже майже вичерпано, але жодну з проблем не вирішено", - відзначили в "УСС".

Теми: декларація
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