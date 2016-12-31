Адміністратор е-декларацій: З 1 січня реєстр під загрозою

Адміністратор держреєстру декларацій Державне підприємство "Українські спеціальні системи" попереджає про можливі перебої в роботі реєстру з 1 січня 2017 року.



Про це йдеться у повідомленні ДП "УСС".



У держпідприємстві нагадали, що 1 січня 2017 року в Україні розпочинається другий етап електронного декларування. Кількість суб’єктів декларування може сягнути 2 млн.



"ДП "УСС" заявляє, що позбавлено можливості забезпечити з 1 січня 2017 року стабільну роботу Реєстру та належні умови подання е-декларацій через ресурсні неспроможності Реєстру виконувати свої функції на другому етапі е-декларування", - сказано в заяві.



У ДП зазначили, що ресурсні спроможності зараз дозволяють проводити до 5 тисяч одночасних сесій та зберігати й оброблювати до 1 мільйона е-декларацій на рік.



Однак у ДП очікують, що з 1 січня кількість одночасних сесій може зрости до 70 тисяч. Кількість декларацій на другому етапі е-декларування (до 1 квітня) може сягнути 2,5 млн.



ДП "УСС" зазначили, що порушували це питання, просили про дооснащення і модернізацію, але вони досі не розпочаті.

"Змушені констатувати, що наявні ресурси, обладнання Реєстру не дозволяють забезпечити належні умови його роботи на другому етапі е-декларування. Час, виділений державою і суспільством на підготовку Реєстру до другого етапу подання е-декларацій, уже майже вичерпано, але жодну з проблем не вирішено", - зазначили в УСС.



"Сподіваємося, що активна позиція суспільства у питаннях запобігання та боротьби з корупцією надасть поштовх для негайного вирішення НАЗК та причетними сторонами проблем забезпечення належного функціонування Реєстру е-декларацій та безумовного виконання вимог законодавства", - зазначили у ДП/

Українська правда