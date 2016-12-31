У штабі АТО заявляють про 1 пораненого за добу

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Субота, 31 грудня 2016, 12:51

Доба в зоні проведення антитерористичної операції минула без втрат, 1 військовий отримав поранення.

Про це на традиційному брифінгу у суботу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За добу, що минула, загиблих серед українських військових не було, 1 боєць зазнав поранення в районі насленого пункту Новоалександрівка", - повідомив полковник.

Українська правда

Теми: АТО
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