У штабі АТО заявляють про 1 пораненого за добу

Доба в зоні проведення антитерористичної операції минула без втрат, 1 військовий отримав поранення.

Про це на традиційному брифінгу у суботу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За добу, що минула, загиблих серед українських військових не було, 1 боєць зазнав поранення в районі насленого пункту Новоалександрівка", - повідомив полковник.

Українська правда