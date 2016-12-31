У Міноборони розповіли, як сили АТО відбили дві атаки під Попасною

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Субота, 31 грудня 2016, 13:21

Минулої доби на луганському напрямку відбулося бойове зіткнення між силами АТО і бойовиками в районі Новозванівки, що поблизу Попасної.

Подробиці повідомив на брифінгу 31 грудня речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

За словами полковника, спочатку вночі близько 2-ї години бойовики обстріляли позиції сил АТО. Потім вдень відбулися дві короткі провокації.

"Зрештою група противника у складі до 15 бойовиків пішла в атаку. При цьому їх прикривав мінометний вогонь. Все це сталось близько 16 години дня", - розповів Мотузяник.

"Наразившись на організовану оборону та влучний вогонь у відповідь вогнем з боку сил АТО, окупанти відступили. Дещо згодом відбулася ще одна спроба ворожого наступу, що закінчилася для ворога також невдало", - додав речник АТО.

"Обидві атаки в цілому тривали близько 50 хвилин. Українські війська при цьому втрат не зазнали", - резюмував полковник.

Українська правда

Теми: АТО
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