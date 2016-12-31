Українцям, які застрягли в ОАЕ, обіцяють Новий рік вдома

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Субота, 31 грудня 2016, 16:40
yvision.kz

Українським громадянам, які вже не можуть вилетіти із Об’єднаних Арабських Еміратів, обіцяють вечірні рейси. МЗС відкрило гарячу лінію.

Про це "Українській правді" повідомив посол України в ОАЕ Юрій Полурез.

Він зазначив, що українські Консули перебувають у терміналах,один – у Шаржді, другий – в Дубаї в іншому аеропорту.

Приблизно лишилося по 100 громадян в кожному аеропорту.

"Проблемні у нас два аеропорти – в Шарджі і Дубаї. І йдеться не лише про Air Arabia, а й про рейс Fly Dubai. Наразі є інфомарція, що в Шаржді дають літак на 19:00 (Air Arabia), консул з нашими громадяни чекають на цей рейс і сподіваються, що їх випустять", - зазначив Полурез.

За словами посла, погода там дійсно несприятлива.

"Друга ситуація у нас в Дубаї. Там другий літак – орієнтовно обіцяють виліт на 19:50 (Fly Dubai), але вони вже декілька разів скасовували виліт. Ми також залучаємо можливості МАУ, щоб вивезти наших людей", - наголосив посол.

Він зауважив, що є пасажири з маленькими дітьми, яких треба відправити в першу чергу, "тоді будемо залучати можливості МАУ".

За словами посла, у суботу дійсно склалися несприятливі для польотів погодні умови.

Водночас як повідомляє Департамент  консульської служби МЗС України, у зв’язку з затримкою рейсу Шарджа-Київ і тривалим очікуванням громадян України в м/а Шарджа МЗС України відкриває гарячу лінію - (044) 238 17 77 . Гаряча лінія також працює в Консульстві України в м. Дубай - (00 9715) 649 439 56.

Зауважимо, що російські ЗМІ також повідомляють про застряглих в аеропортах АОЕ через погоду росіян.

Оксана Коваленко, Тетяна Кусок, УП

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Коментарі — 3
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IP: 174.114.95.---Yuri Kyrychynskyi31.12.2016 17:49
Дуже гарно зі сторони МЗС, шо пообіцяли. Людині так мало потрібно, лиш маленька обіцяка-цяцянка і всі згідні хоч до 2018 чекати.
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IP: 174.114.95.---Yuri Kyrychynskyi31.12.2016 17:37
Тут не обійшлось без москалів :)
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IP: 37.54.83.---Шлакоблок31.12.2016 17:26
Пообіцяли б ви Новий рік зустрічати вдома бійцям на донецькому фронті? Оце турбота про громадян, які важко відпочивали.
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