В ОАЕ інціювали створення фонду захисту культурної спадщини в зонах конфліктів

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Неділя, 4 грудня 2016, 03:59

Франція, Об'єднані Арабські Емірати та майже 40 інших країн і міжнародних організацій вирішили створити фонд для захисту культурної спадщини від дій екстремістів та збройних конфліктів.

Про створення фонду було оголошено наприкінці дводенної конференції в Абу-Дабі, яка проходила під егідою ЮНЕСКО та була скликана за ініціативи кронпринца шейха Мохаммеда Заїда аль-Нахайяна та президента Франції Франсуа Олланда, пише DW.com.

"Конфлікти завдають непоправної шкоди цінним об'єктам спадщини в Сирії, Іраку, Малі і багатьох інших країнах", - йдеться в заяві щодо створення фонду керівника відомства з питань туризму і культури Абу-Дабі Мохаммеда аль-Мубарака.

Франсуа Олланд на конференції, говорячи про дії екстремістів зазначив, що "такий фанатизм є атакою на цивілізації і тим самим на єдність людства".

Кошти фонду планується використовувати для створення "безпечних гаваней" для збереження пам'яток культурної спадщини, яким загрожує небезпека через конфлікти, а також для їхнього транспортування та відновлення. Франція вже пообіцяла надати фонду 30 мільйонів доларів США.

Нагадаємо, за оцінками, на відновлення руїн стародавньої Пальміри, які були зруйновані та пошкоджені джихадистами "Ісламської держави",може знадобитися до п'яти років.

Теми: Франція культура історія
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