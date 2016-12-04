Ізраїль готовий надати роботу для 20 тис українців-будівельників

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Неділя, 4 грудня 2016, 06:41

Ізраїль готовий прийняти 20 тис українців для роботи в будівельній сфері.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Будівельники сьогодні найбільш затребувані фахівці на ринку праці, - коментує ситуацію Тетяна Пашкіна, експерт порталу з працевлаштування "Rabota.ua". - Це стосується ринку і Європи, і Азії. Уже не один рік вони очолюють списки вакансій. Але якщо нашим будівельникам в Польщі готові платити 20 тис грн. ($ 750 - 760), то в Ізраїлі вдвічі більше - 40 тис грн. ($ 1500. - 1600) ".

Працевлаштування відбуватиметься через Державну службу зайнятості (ДСЗ).

Відповідно до підписаної угоди про тимчасове працевлаштування українців в Ізраїлі, Тель-Авів готовий надати 20 тис робочих віз фахівцям, які працюють з будівельними конструкціями і металами, а також плиточникам і штукатурам. Процедура відбору робочих буде проводитися спільно ізраїльськими та українськими експертами на базі ДСЗ. Подача документів та проходження іспиту для отримання робочої візи можлива в будь-якому обласному центрі зайнятості.

Також ізраїльські політики анонсували наступний крок співпраці - підготовку угоди про працевлаштування українських доглядальниць.

16 листопада Верховна Рада і 23 листопада президент України ратифікували угоду про тимчасове працевлаштування українських заробітчан в окремих галузях на ринку праці Ізраїлю.

Теми: Ізраїль
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