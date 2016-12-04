АТО: бойовики продовжують обстріли в районі Станиці Луганської

За минулу добу російсько-окупаційні війська із застосуванням мінометів, гранатометів та озброєння БТР здійснили 26 обстрілів позицій сил АТО.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Луганському напрямку з мінометів, гранатометів різних систем, озброєння БТР та іншої стрілецької зброї бойовики обстрілювали Новоолександрівку, Кримське, Станицю Луганську і Новозванівку.

На Маріупольському напрямку з 82 міліметрових мінометів окупанти обстріляли Широкине. З гранатометів – Мар’їнку, а з стрілецької зброї – Гнутове.

На Донецькому – під вогонь мінометів неодноразово потрапляла Красногорівка та Авдіївка. З гранатометів окупанти обстрілювали Зайцеве, а з озброєння бронетранспортерів – Нижнє Лозове.

Як відомо, раніше у місії ОБСЄ повідомили, що продовжують здійснювати моніторинг ділянок розведення сил і засобів у районах н.п. Станиця Луганська, Золоте та Петрівське та зазначають обмеження свободи пересування на усіх трьох ділянках.

На жодній із цих ділянок Місія не зафіксувала ознак подальшого процесу розведення сил і засобів або робіт із розмінування.