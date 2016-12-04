У Донецьку вибухнув склад боєприпасів, загинула сотня бойовиків - ЗМІ

У суботу в окупованому Донецьку стався потужний вибух, який знищив склад боєприпасів бойовиків "ДНР".

Про це ЛІГА.net повідомили місцеві жителі.

Джерело видання повідомляє, що вибухнув арсенал зброї проросійських найманців, який був розташований на заводі хімічних виробів.

"Вибух було чутно близько 20:00, потужний, скло в деяких житлових будинках повилітало", - сказав донеччанин Сергій.

Про потерпілих місцевих жителів інформації поки немає.

Однак, за деякими даними, в результаті вибуху було знищено близько 100 бойовиків.

Разом з тим, ресурси бойовиків не повідомляють про вибух.

Українська правда