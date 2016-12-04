Телевежу на Карачуні днями відкриють, діставатиме до Донецька – Тука

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Неділя, 4 грудня 2016, 11:36

На початку наступного тижня відбудеться офіційне відкриття у Донецькій області нової телевежі на горі Карачун, яка дозволить поширити українське мовлення на тимчасово окуповану територію Донеччини до міста Донецьк.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив заступник міністра у справах окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

"Вирішується питання (відновлення українського мовлення на тимчасово окуповані території - ред.). Якщо не помиляюсь, 5 чи 6 грудня буде офіційне відкриття нової телевежі, яка побудована на Карачуні в Донецькій області. Телевежа покриє територію приблизно до міста Донецьк", - розповів Тука.

Він також зазначив, що "вже розпочато будівництво такої самої вежі в Луганській області".

Українське мовлення з цієї вежі зможе охопити частково місто Луганськ, сказав Тука.

Як повідомлялося, на Херсонщині неподалік контрольного пункту в'їзду-виїзду "Чонгар" біля адмінмежі з Кримом у п'ятницю у другій половині дня відбулася урочиста церемонія початку будівництва телекомунікаційної вежі, яка транслюватиме українське радіо і телебачення на південні райони Херсонщини та анексований Росією Крим.

Терміни здачі Краматорської вежі постійно переносили. Ще восени 2015 року в Міністерстві інформаційної політики анонсували її повне відновлення навесні 2016 року.

У квітні радник міністра інформполітики, нардеп Олександр Бригинець повідомив, що телевежу встановлять до річниці визволення Краматорська – на початку липня 2016 року. Але 5 липня президент Петро Порошенко дав максимум 2 місяці на завершення робіт.

12 жовтня міністр інформаційної політики Юрій Стець проанонсував відриття вежідо 14 жовтня.

10 листопада в Мінінформполітики запевняли, що конструкція телевежі на горі Карачун готова до експлуатації і почне мовлення протягом тижня-двох.

Українська правда

Теми: ЗМІ Донбас телебачення
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Коментарі — 2
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IP: 178.159.56.---John Novik04.12.2016 13:45
И кому оно надо, когда триколор с нтв и куча каналов, а кто хочет украинских на амос с астрой, причем бесплатно. Кто хочет смотреть украину смотрит и так, но нафиг оно надо.
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IP: 157.158.16.---Bratiichuk04.12.2016 12:38
Днями якими? 2018 року. ЇЇ вже будують та відктивають майже 3 роки.
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