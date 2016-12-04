У "Народному фронті" хочуть обмежити надання громадянства росіянам

До парламенту внесено законопроект, який визначає процедури позбавлення подвійного громадянства, а також обмежує прийняття українського громадянства для громадян країн, з якими Україна перебуває у стані війни або визнаних країною-агресором.

Як повідомив у Facebook нардеп від "Народного фронту" Леонід Ємець, законопроект 5433 внесли він і нардеп Андрій Тетерук.

"Ми з колегою Андрієм Тетеруком внесли законопроект 5433 щодо процедур позбавлення подвійного громадянства та обмеження права займати державні посади особам що мають подвійне громадянство", - написав він.

Нардеп додав, що в ньому також передбачені обмеження щодо прийняття громадянства для громадян країн, з якими Україна перебуває у стані війни або визнаних країною-агресором.

"Тут маю уточнити, що буде довнесена в законопроект норма, яка зробить винятки для тих осіб, які захищали національні інтереси та безпеку України", - додав Ємець.

"Особа, яка є громадянином іншої держави, є також військово зобов'язаною іншої держави і несе відповідальність за державну зраду іншої держави. Тому несе небезпеку для інтересів нашої держави. Сподіваюсь, тут заперечень не буде", - написав він.

Українська правда