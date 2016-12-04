У МЗС не знають про таємні домовленості по Донбасу
У МЗС України спростовують існування будь-яких негласних домовленостей в ході мінського переговорного процесу щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
"МЗС нічого не відомо про існування будь-яких таємних домовленостей в рамках Мінського формату", - сказала речник МЗС Мар'яна Беца на питання агентства "Інтерфакс-Україна" про нібито існування таємних домовленостей в рамках Мінського формату.
"Якщо існують якісь таємні домовленості, то і виконуватися вони повинні таємно. А це за визначенням неможливо, оскільки в Мінських домовленостях йдеться про деокупацію Донбасу, про долю мільйонів українців і майбутнє України як держави", - зазначила вона.
Беца нагадала, що відкритість Мінського процесу забезпечується активною участю в ньому Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) та її Спеціальної моніторингової місії (СММ).
"Якби існували таємні домовленості, тоді навіщо заявляти про спільну роботу над Дорожньою картою (послідовністю) виконання Мінських домовленостей і констатувати відсутність прогресу в її узгодженні з результатами останніх переговорів міністрів закордонних справ України, ФРН, Франції та РФ в "нормандської форматі" 29 листопада", - додала речник МЗС України.
Як повідомлялося, в суботу в ефірі каналу "112 Україна" лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко звинуватила президента Петра Порошенка в підписанні таємних документів в рамках Мінських домовленостей.
"Я думаю, це вибори за будь-яких обставин, прийняття змін до Конституції про особливий статус Донбасу, не припиняючи там війни, і насправді легалізація окупації і замороженого або напівзамороженому конфлікту", - сказала Тимошенко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
Під твердження,що Кремль був категорично проти участі США,тому перестав існувати
і Женевський формат.
Але не перестали бути зустрічі Обама-Путін, Керрі-Лавров,Нуланд-Сурков - це те,
що було публічно.
І публічні запевнення Заходу і Кремля,що вони готові співпрацювати на взаємовигідній основі
для себе.
Вигоди Україні ніякої в тому,що Захід і Кремль уже двічі(!) продовжував термін дії
"мінських домовленостей" - продовжував війну(!) для України.
І готові продовжити і на наступний рік за обгорткою "безальтернативності" їх
"мінських домовленостей".
- Потрібно переводити формат місії на Донбасі з рівня ОБСЄ на рівень ООН - Тука
(а не продовжувати Україні війну на наступний рік - публічно)
Юрий Вологжанинов.
Киевлянин, доктор физико-математических наук,
автор публикации "Предназначение человечества и его реализация"
Росія розглядається в них як миротворець, а не сторона(!) конфлікту, - Сироїд
- Триумфу Запада пришел конец - всего за 25 лет - статья
- Путін вважає,що вирівняв баланс сил у світі
(отже, "мінські домовленості" - це корупційна угода між Заходом і Кремлем,
гарантами України по Будапештському меморандуму,яким гарантували Україні
суверенітет,територіальну цілісність і незастосування(!) економічного тиску,
яку провели під прикриттям Нормандського формату, у переговорне поле якого
не увійшов Крим,а особливий статус - конфедерація(десуверенізація))