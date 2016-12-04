Порошенко: Винні у перестрілці у Княжичах мають бути покарані

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Неділя, 4 грудня 2016, 15:18

Президент Петро Порошенко наголошує, що винні у перестрілці в Княжичах, в результаті якої загинули 5 працівників поліції, мають бути покарані.

"Висловлюю співчуття рідним загиблих поліцейських. Причини цієї болючої трагедії мають бути розслідувані. І всі винні – покарані", - написав він у Twitter.

Разом з тим, прес-служба Генпрокуратури повідомила, що досудове розслідування у кримінальному провадженні, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 115 (вбивство) КК України проводить прокуратура Київської області.

Хід досудового розслідування перебуває на особистому контролі генерального прокурора Юрія Луценка.

"Встановлено, що 4 грудня 2016 року о 4 годині ранку в с. Княжичі Броварського району Київської області співробітники Корпусу оперативно-раптової дії Національної поліції України, перебуваючи на службі, застосували автоматичну зброю стосовно співробітників Броварського відділу поліції охорони Управління поліції охорони в Київській області, які разом з двома співробітниками Управління оперативної служби Головного управління Національної поліції в м. Києві, теж перебуваючи на службі, застосували автоматичну зброю у відповідь. Внаслідок чого загинули 5 співробітників поліції", - йдеться у повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії. Встановлюються всі обставини скоєного злочину.

Українська правда

Теми: Порошенко поліція Генпрокуратура
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Коментарі — 1
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IP: 95.108.225.---kerubino04.12.2016 15:51
Винна сама Украінська совкова система ,яка мало чим змінилась за 25 років .
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