У Росії автобус з дітьми потрапив у ДТП: 12 загиблих

В результаті ДТП за участю рейсового автобуса в Ханти-Мансійському автономному окрузі РФ загинуло 12 осіб, з яких 10 дітей.

"За уточненими даними, в результаті ДТП загинули 12 осіб, включаючи 10 дітей", - повідомили ТАСС у медицині катастроф.

Раніше повідомлялося про 10 загиблих.

За даними російського МНС, аварія сталася о 14:40 мск на 926-му км федеральної автомобільної дороги Р404 Тюмень - Ханти-Мансійськ. Зіткнулися рейсовий автобус, два легковики і один вантажний автомобіль.

В результаті, за інформацією відомства, 21 людина постраждала. Всі постраждалі госпіталізовані до окружної лікарні в Ханти-Мансійську.

У салоні, за наявними даними, були 32 людини, 29 з них - діти.

Як повідомили в прес-службі окружного уряду, в автобусі перебували члени дитячої спортивної команди з акробатики.

Як повідомлялося, в суботу в 15 км від Дніпра на криворізькій трасі перекинувся автобус із Кропивницького, який перевозив 35 дітей. В результаті аварії загинула жінка, яка стояла на узбіччі. 19 дітей отримали травми.