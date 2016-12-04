Порошенко закликав не влаштовувати розбірки через події в Княжичах

Президент Петро Порошенко закликає не використовувати трагедію у Княжичах для того, щоб "влаштовувати розбірки" та дестабілізувати політичну ситуацію.

Про це він заявив під час оперативної наради з представниками силових відомств з приводу трагедії, яка забрала життя 5 поліцейських, повідомляє прес-служба президента.

Порошенко взяв під особистий контроль хід розслідування.

"Я сподіваюся, що в дуже короткий термін істина буде встановлена. І ті, хто винний у видачі наказів, що призвели до таких трагічних наслідків, будуть стовідсотково притягнуті до відповідальності", - наголосив Порошенко.

Він також наголосив на необхідності підтримки поліції з боку суспільства.

"Поліція сьогодні потребує підтримки суспільства. Поліція потребує довіри суспільства. Найкращі поліцейські віддають своє життя для забезпечення миру та спокою в державі", - сказав Порошенко.

Президент висловив сподівання, що і в Національній поліції, і в інших правоохоронних органах будуть зроблені відповідні висновки, які не допустять в умовах підвищеної небезпеки розбійних нападів та наявності великої кількості зброї, прорахунків у плануванні.

В.о. керівника Нацполіції Вадим Троян доповів, що спільно із СБУ та Генпрокуратурою Національна поліція проводила розслідування діяльності злочинних груп, які займалася розбійними нападами та пограбуваннями населення під прикриттям правоохоронних органів.

В результаті оперативної роботи була виявлена злочинна група, яка діяла на теренах Києва та Київської області. Він повідомив, що до складу злочинної групи входили кілька осіб, серед яких були вже судимі за розбої та особи, які працювали, або мають відношення до правоохоронних органів.

Президент доручив учасникам наради особисто взяти участь в роботі оперативного штабу щодо розслідування загибелі поліцейських та доповідати про результати цієї роботи.

Як відомо, в ніч на 4 грудня в Княжичах внаслідок перестрілки загинули 5 правоохоронців під час спецоперації із затримання групи озброєних зловмисників, яких підозрюють у серії пограбувань і розбійних нападів на киян та жителів Київської області. Розслідування перестрілки, внаслідок якої загинули силовики, проводитиме прокуратура.

Досудове розслідування проводиться у кримінальному провадженні, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 115 (вбивство) КК України.

Українська правда