На конституційному референдумі в Італії зафіксовано високу активність виборців

В Італії на референдумі щодо конституційних змін зафіксовано високу активність виборців.

Станом на 19:00 за місцевим часом у референдумі взяли участь 57,47% тих, хто має право голосу, повідомляє Німецька хвиля з посиланням на AP та міністерство внутрішніх справ країни.

Виборчі дільниці працюватимуть до 23:00, очікується, що результати голосування стануть відомі вже у ніч на 5 грудня.

Опівночі за місцевим часом заплановане звернення прем'єр-міністра країни Маттео Ренці.

Взяти участь у референдумі мали право близько 46 мільйонів осіб, ще 4 млн емігрантів могли проголосувати поштою - їхні голоси мали надійти до 2 грудня. У випадку невеликої переваги противників або ж прихильників реформи голоси з-за кордону можуть відіграти важливу роль.

Згідно з останніми опитуваннями, більшість італійців мали намір проголосувати на референдумі проти урядової ініціативи.

Реформа, від якої залежить подальша кар’єра Маттео Ренці - він пообіцяв піти у відставку, якщо запропонованні ним зміни не будуть підтримані - передбачає скорочення повноважень верхньої палати італійського парламенту та регіональних адміністрацій.