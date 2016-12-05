Прем'єр-міністр Італії Ренці заявив про відставку
Італійський прем'єр-міністр Маттео Ренці анонсував свою відставку після того, як більшість виборців проголосували проти конституційної реформи.
Про це повідомляє The Washington Post.
"Мені не вдалося здобути перемогу. Мій уряд йде сьогодні у відставку ", - заявив Ренці вранці в понеділок в урядовому палаці Кіджі.
Згідно з даними екзит-полів, зміни до конституції підтримали 42-46% виборців, проти висловилися 54-58%.
На референдум було винесено питання про схвалення законопроекту щодо зміни конституції Італії, в результаті якого кардинально змінюється політична система країни: змінюється порядок формування Сенату, скорочується його чисельність, зменшуються функції і повноваження, скорочується фінансування.
В результаті реформи зменшилися б повноваження регіонів країни: питання енергетики, стратегічної інфраструктури та цивільного захисту вирішувалися безпосередньо президентом.
Ренці раніше обіцяв піти у відставку, якщо зміни не будуть підтримані.
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