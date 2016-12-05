В результаті пожежі на вечірці в США загинули 33 людини

15 переглядів
0
Понеділок, 5 грудня 2016, 04:45

В результаті пожежі на вечірці в місті Окленд, штат Каліфорнія, загинули, щонайменше, 33 людини.

Про повідомляє Reuters.

Відзначається, що число жертв може зрости. Поки невідомо, що стало причиною пожежі, підпал не є основною версією.

Представники місцевої поліції заявили, що серед загиблих були люди молодше 18 років, однак вік більшості жертв від 20 до 30 років.

Пожежа сталася пізно ввечері в п'ятницю, 3 грудня. Захід проходив в будівлі, де раніше розташовувався склад.

Теми: США
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Путін назвав Трампа розумним і сказав, чого від нього чекає 4 грудня 2016, 18:53
Конгрес США схвалив бюджет Пентагону з $350 млн для України 4 грудня 2016, 03:21
Китай заявив протест Трампу за його розмову з лідером Тайваню 4 грудня 2016, 02:52
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Штайнмаєр сподівається, що обмін полоненими на Донбасі відбудеться до Різдва
Прем'єр-міністр Італії Ренці заявив про відставку
Порошенко закликав не влаштовувати розбірки через події в Княжичах
Будинок депутата Котвіцького обстріляли з гранатомета
Усі новини
Фотопроект

"Дерев’яна коробка фотографій". Фотопроект про переселення, пам’ять і втрату

6 кінопрем'єр грудня

"Моя бабуся Фанні Каплан", "Я, Деніел Блейк" і "Планетарій"