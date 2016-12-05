У Гані фальшиве посольство США 10 років видавало візи

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Понеділок, 5 грудня 2016, 07:38

Владою Гани в столиці країни Аккрі було виявлено фальшиве посольство США, яке видавало справжні, незаконно отримані, візи.

"Їм управляв не уряд Сполучених Штатів, а особи з кримінальних кіл Гани і Туреччини, а також адвокат з Гани, який займається імміграційними і кримінальним правом", - повідомили в Держдепі США.

Псевдопосольство знаходилося в двоповерховій будівлі, біля якої висів прапор США, а в будівлі - портрет президента Барака Обами. Під управлінням кримінального угруповання "установа" працювала 10 років, 3 рази на тиждень.

Ролі консула і рядового співробітника виконували два турка, які володіють англійською і датською мовами. У "посольстві" видавали фальшиві документи і свідоцтва про народження і, отримані шахрайським шляхом, візи США за $6 тис.

За підсумками проведених обшуків були вилучені підроблені індійські, південноафриканські і шенгенські візи і 150 паспортів 10 різних країн.

У Держдепартаменті не уточнили, яким саме чином вдавалося отримувати справжні американські візи.

"Інтерфакс-Україна"

Теми: США
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