НАЗК просить партії відзвітувати про витрати й доходи

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Понеділок, 5 грудня 2016, 09:54

Національне агентство з питань запобігання корупції звертає увагу політичних партій на необхідність подання звіту про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за IV квартал 2016 року до 9 лютого 2017 року включно.

Про це інформує прес-служба НАЗК у понеділок.

З 2016 року, згідно з законодавством, політичні партії повинні подавати щоквартальні звіти про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

Наразі в Україні налічується 349 політичних партій.

За І квартал 2016 року звіти подало 195 партій, за ІІ квартал – 200, за ІІІ квартал 2016 року – 243 політичні партії, зазначають у НАЗК.

Українська правда

Теми: НАЗК
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