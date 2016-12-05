Муженко розповів, що робить можливу агресію РФ безглуздою

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Понеділок, 5 грудня 2016, 10:49

Начальник Генерального штабу генерал армії Віктор Муженко розповів, як Генштаб оцінює загрози військового характеру та прораховує ймовірні сценарії розвитку подій на випадок масштабної російської агресії.

Про це він сказав.в інтерв'ю "Укрінформу".

"Ці сценарії відпрацьовуються під час навчань, ми вчимося мобільній та гнучкій обороні, концентруємо зусилля на найбільш загрозливих напрямках. При тому, що Російська Федерація володіє більшою кількістю зброї та людського потенціалу, у нас є ключова перевага. Ми – на своїй землі, яка буде буквально горіти під ногами окупантів", – сказав Муженко.

Він зазначив, що це – не алегорія, оскільки ситуація нині докорінно відрізняється від тієї, що була на початку війни вже майже три роки тому.

"Ми маємо майже 100 тисяч резервістів оперативного резерву – це ті солдати й офіцери, які мають військовий досвід, пройшли найскладніші випробування і вистояли під вогнем. Ці люди мотивовані, з бойовим досвідом, дисципліновані й мобільні. Це величезна сила", – запевнив генерал.

"До того ж, ми поступово виходимо на оптимальні варіанти організації територіальної оборони, яка вже відіграла свою роль у найважчі часи 14-го року. Нині йдеться про формування територіальних підрозділів, які, де факто, будуть перебувати у постійній готовності до організації спротиву на випадок наступу противника", – зазначив він.

Муженко запевнив, що в організації такої системи командування враховує кращі практики, зокрема, Балтійських країн, які накопичили величезний досвід такої роботи.

"Все це в комплексі робить можливу агресію Російської Федерації безглуздою. Адже агресор понесе величезні втрати і не зможе контролювати території, навіть у випадку певного просування вглиб України", – пвідкреслив генерал.

"Військові можливості Російської Федерації великі, але не безмежні. З іншого боку, такі втрати політичному керівництву РФ доведеться пояснювати власному народу", – вважає Муженко.

Теми: Росія армія
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Коментарі — 2
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IP: 37.229.144.---Іван Кая05.12.2016 11:39
Щодо оперативного резерву - Муженко цілком правий: це дійсно величезна сила, яку зараз не має жодна держава в Європі.

Але безглуздою російску агресію робить зовсім не вона, а та обставина, що після агресії Путіну буде потрібно брати на себе відповідальність за 40 - міліонну державу з голодними, злими та ненавидячими один одного громадянами, з вбитою промисловістю, наукою, медициною, дорогами, з конаючим сільским господарством, з жахаючою екологією...
Нащо йому така радість, якщо він навіть Крим не зміг перетравити за два з половиною роки?! ОТОЖ...
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IP: 178.159.56.---John Novik05.12.2016 11:36
А если Искандером или Калибром по Кабмину, другим по Раде, и еще двумя по Министерству Обороны и Банковой. Да и дворец пороха цель хорошая.
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