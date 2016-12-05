Раді пропонують спростити отримання дозволу на арешт депутатів

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Понеділок, 5 грудня 2016, 11:14

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликає фракції розглянути законопроекти, які покликані спростити отримання дозволу на арешт чи взяття під варту народний депутатів.

Про це він сказав, розпочинаючи погоджувальну раду парламенту.

За словами Парубія, відповідні проекти законів підготував апарат Верховної Ради та фракція "Самопоміч".

"Минулого тижня надійшли документи від Генеральної прокуратури щодо справи народного депутата Вадима Новинського. Я ще раз закликаю регламентний комітет чимшвидше прийняти рішення, щоб ми могли чимшвидше цього тижня поставити на порядок денний і розглянути питання щодо зняття недоторканності з народного депутата", – сказав спікер.  

"Також у четвер на погоджувальній раді я звернувся до голів фракцій з пропозицією розглянути законопроект, який би спростив механізм для отримання дозволу на арешт чи на взяття піл варту народного депутата України", – заявив Парубій.

Він зазначив, що апарат ВР підготував відповідний законопроект і "Самопоміч" підготувала.  

"Прошу усіх голів фракцій розглянути ці законопроекти, щоб ми змогли спростити цю процедуру, яка займає багато часу, і дуже часто через цю бюрократичну перепону надто багато часу проходить від подання генерального прокурора до рішення Верховної Ради", – сказав Парубій.

"Я сподіваюся, що голови фракцій – я всім передам офіційно цей законопроект – зможуть висловити свої пропозиції з цього приводу", – додав він.

Як відомо, раніше в.о. голови профільного комітета повідомив, що має намір склилкати засідання для розгляду подання на Новинського на вівторок.

Як відомо, регламентний комітет Верховної Ради на засіданні 16 листопада відклав питання зняття депутатської недоторканності з Новинського, який фігурує в кримінальній справі про тиск на церкву, зажадавши додаткових пояснень від ГПУ. Комітет одностайно підтримав пропозицію розглянути вказане питання на наступному засіданні.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що комітет, ухвалюючи таке рішення, намагається перекласти відповідальність на Генпрокуратуру.

Луценко заявив, що вважає "кришування" у справі Вадима Новинського неприпустимим. За даними УП, на рішення комітету могли впливати лідери БПП і "Народного фронту".

Про перебіг засідання детальніше читайте в матеріалі "Трагікомедія "Святі і грішники", або "Недоторканний Новинський".

Олена Рощенко, УП

Теми: Верховна Рада недоторканність Новинський
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IP: 37.229.144.---Іван Кая05.12.2016 11:47
Раді пропонують спростити отримання дозволу на арешт депутатів ***

А чому так, власне? Може, нехай Парубії згадають, як перед виборами обіцяли народові скасування НЕДОТОРКАНІСТІ, ЯК ТАКОЇ ?
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