Активісти пікетували апартаменти Ахметова в Лондоні

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Понеділок, 5 грудня 2016, 11:13

Активісти громадського руху "Лондон ЄвроМайдан" пікетували помешкання олігарха Рината Ахметова в Лондоні.

Про це повідомляє офіційна сторінка руху в Facebook.

 

Активісти вимагають перевірки законності отриманих Ахметовим прибутків відповідно до британського антикорупційного законодавства.

Вони звертають увагу на те, що на окупованій території Донбасу Ахметов має працюючі шахти та заводи.

"Нереально їм працювати без співпраці з окупаційною адміністрацією ОРДЛО. Таким чином, британським службам необхідно перевірити чи не фінансує Ахметов роботою своїх підприємств армію терористів/окупантів. Адже фінансування тероризму відповідно до британського законодавства це серйозний злочин", – наголошується в їхній заяві.

"Ахметов, який за безцінь приватизував практично всі державні енергогенеруючі підприємства, тепер через високі тарифи видушує з України мільярди. Через формулу Роттердам+ тарифи на електроенергію для споживачів виросли на 30%, а Ахметов збирає додатково мільярди гривень", – наголошують активісти.

"Відповідно до недавнього журналістського розслідування "Наші гроші" за місяць до введення "проахметівської" формули співмешканка голови НКРЕ придбала будинок за $2 млн. Необхідно перевірити чи не було це підкупом за підвищення тарифу, завдяки якому Ахметов тепер має змогу заробляти за кошт держави і споживачів мільярди", – закликають євромайданівці.

"Лондон ЄвроМайдан" закликав українську діаспору в інших країнах світу "долучитися до справи накладення санкцій на олігархів, які грабують Україну".

Українська правда

Теми: Ахметов акції
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