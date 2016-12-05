В СБУ сподіваються на звільнення заручників ОРДЛО до Нового року

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Понеділок, 5 грудня 2016, 12:01

Українські заручники в ОРДЛО можуть бути звільнені до Нового року або Різдва.

Про це сказав 5 грудня в коментарі ЛІГА.net радник глави СБУ Юрій Тандіт.

"Ми сподіваємося, що до Нового року будуть звільнені наші заручники. Ми впевнені, що Російська Федерація, яка позиціонує себе як правова держава, зробить все для того, щоб до Різдва буде звільнено наших заручників. Ми готові в будь-який момент забрати наших хлопців. Зробимо все, щоб провести цю операцію", – заявив Тандіт.

За його словами, на виїзному всеукраїнському засіданні ради церков глава СБУ Василь Грицак звернувся до митрополита Августина, який представляє Українську православну церкву Московського патріархату, щодо залучення церкви до звільнення заручників.

"Якщо ми зможемо хоча б одну людину звільнити, то це буде велика перемога. Велике значення для процесу звільнення заручників у даному випадку мають наші західні партнери, європейські та США, вони нам допомагають в цьому питанні", – підкреслив Тандіт.

Він додав, що на сьогоднішній день в ОРДЛО офіційно перебуває 108 українських заручників, проте бойовики підтверджують тільки 50 осіб.

Теми: СБУ заручники
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