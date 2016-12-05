Тимошенко заперечила зв’язок із Онищенком. Ляшко показав доказ

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заперечує співпрацю з депутатом "Волі народу" Олександром Онищенком, проти якого порушено "газову справу" та справу про держзраду

"Я хочу категорично спростувати будь-яку співпрацю партії "Батьківщина" або мою особисту з паном Онищенком. Це просто чітка дискредитація нашої команди, яка спланована і яка ведеться", – заявила Тимошенко на погоджувальній раді парламенту.

Вона також нагадала, що "була зроблена заява на той час прем’єр-міністра Яценюка, що уряд, який формується, не має жодного квотного принципу".

"І тому я хочу чітко і ясно сказати: те, що стосується призначення будь-яких міністрів, робилося поза квотним принципом і без будь-якої участі будь-яких фракцій. Саме тому я хотіла б відкинути будь-які закиди у бік "Батьківщини" відносно призначення будь-яких міністрів, а тим паче на корупційній основі", – заявила Тимошенко.

Вона наголосила, що "Батьківщина" перебуває в опозиції.

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко намагався відповісти на репліку Юлії Тимошенко, але спікер Андрій Парубій не дав йому слова. Потім у кулуарах Ляшко звинуватив Тимошенко у брехні:

"Щойно Юлія Тимошенко заявила про те, що вона не має жодного відношення до призначення Ігоря Шевченка міністром екології. Я стверджує, що це не відповідає дійсності. Ось у моїх руках лист пані Тимошенко на ім’я прем’єр-міністра Яценюка від 1 грудня 2014 року, де Юлій Тимошенко пропонує призначити: вносимо подання на призначення Шевченка Ігоря Анатолійовича на посаду міністра екології і природних ресурсів".

Ляшко заявив, що хоче знати, "на яких підставах, за які гроші" юриста і помічника Онищенка Шевченка призначили міністром екології, хоча потім звільнили з цієї посади за корупцію.

"І той факт, що сьогодні Тимошенко відмовляється від того, що вони причетні до призначення міністром екології Шевченка, для мене ще раз свідчить, що призначення відбулося в корупційний спосіб, що за це призначення було взято гроші"

Його партія вимагає розслідувати "політичну корупцію в парламенті і поза парламентом".

"Ми хочемо знати, хто з депутатів отримував від Онищенка гроші, за що, скільки, куди перераховувалися ці гроші. І ми вважаємо, що це завдання для розслідування Національного антикорупційного бюро і тимчасової слідчої комісії Верховної Ради", – заявив Ляшко.

Він назвав заяви Онищенка "явкою з повинною".

"Для нас очевидно, що Онищенко корупціонер, який розкрадав українські надра і при Януковичі, і при Порошенку. Але Онищенко дав свідчення про вчинені ним факти корупції. Ми вимагаємо створення тимчасової слідчої комісії для з’ясування, кому Онищенко в парламенті з депутатів роздавав гроші, кому Онищенко платив гроші, підкуповуючи публікації, кому Онищенко платив гроші за призначення міністром екології Ігоря Шевченка",.- сказав також Ляшко.

Олена Рощенко, УП