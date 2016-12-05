Українські прикордонники не пустили з Криму 27 іноземців
Протягом доби українські прикордонники у пункті в’їзду-виїзду "Чонгар" не пропустили 27 іноземців, які перед цим незаконно побували у окупованому Криму.
Про це йдеться у повідомленні Держприкордонслужби у понеділок.
"Під час заходів прикордонного контролю співробітники Держприкордонслужби встановили, що в усіх іноземців відсутні спеціальні дозволи на перетин адмінмежі, а потрапили вони на тимчасово окуповану територію АР Крим через закриті пункти пропуску", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що серед порушників 15 громадян Узбекистану, 10 громадян Азербайджану, громадянин Вірменії та громадянин Таджикистану.
"Прикордонники, згідно з чинним законодавством, прийняли рішення про непропуск порушників через адмінмежу та заборони в’їзд в Україну терміном на 3 роки", - сказано у повідомленні.
Прикордонники повідомляються, що загалом з початку листопада 2016 року прикордонники на адмінмежі заборонили в’їзд 170 іноземцям, які порушили порядок в’їзду на територію окупованого Криму.
Українська правда
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